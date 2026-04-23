الخميس 23 أبريل 2026 8:38 م القاهرة
الأهلي يستأنف تدريباته بعد الراحة استعدادا لمواجهة بيراميدز

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 8:26 م

استأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الخميس، بعد يومين من الراحة، بعد الفوز على زد وديًا يوم الإثنين الماضي، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي.

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد ‏للمباريات القادمة، قبل أن يبدأ المران بأداء فقرات بدنية متنوعة.‏

فيما خضع الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحا لتدريبات قوية، قبل أن ينخرط ‏الجميع في تنفيذ الفقرات الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الإثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج باللقب.


