تجري محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بتهم تتعلق بدفع رشى للممثلة ستورمي دانييلز.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يعد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية في قضية تتمحور حول قيامه بتزوير سجلات تجارية لإخفاء المدفوعات.

وتزعم دانييلز أنها مارست الجنس مع ترامب، وأنها قبلت مبلغ 130 ألف دولار، من محاميه السابق قبل انتخابات عام 2016 مقابل صمتها بشأن اللقاء.

ومنذ ظهور هذه المزاعم في عام 2018، نفى الرئيس السابق أي علاقة جنسية مع دانيلز.

-من هي ستورمي دانيلز؟

دانيلز، 45 عامًا، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، هي نجمة سينمائية ومخرجة مولودة في ولاية لويزيانا الأمريكية، وفازت بالعديد من الجوائز عن أعمالها السينمائية.

وظهرت في أفلام هوليوود السائدة، بما في ذلك الأفلام الكوميدية في العقد الأول من القرن الـ21 مثل The 40-Year Old Virgin وKnocked Up، وفقًا لبي بي سي.

كما انخرطت في السياسة وأعلنت في السابق أنها جمهوريّة، وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه ترامب.

-ادعاء قضية دانيلز

وقالت دانييلز في مقابلات إعلامية إنها التقت بترامب في بطولة جولف خيرية في يوليو 2006، وزعمت أنهما مارسا الجنس مرة واحدة في غرفة ترامب بالفندق في بحيرة تاهو، وهي منطقة منتجع بين كاليفورنيا ونيفادا، بينما نفى محامي ترامب ذلك في ذلك الوقت.

وقالت ردا على سؤال أحد المحققين عما إذا كان ترامب قد طلب منها التزام الصمت بشأن ليلتهما المزعومة معا: "لم يكن يبدو قلقا بشأن ذلك.. لقد كان متعجرفا نوعا ما".

-التهديدات للالتزام بالصمت

وتقول دانييلز إن كوهين محامي ترامب، دفع لها مبلغ 130 ألف دولار لإبقائها صامتة بشأن هذه القضية، قبل انتخابات عام 2016 مباشرة، وهي الانتخابات التي فاز بها ترامب.

وتقول إنها أخذتها لأنها كانت قلقة على سلامة عائلتها، مؤكدة أنها تعرضت للتهديد القانوني والجسدي بالتزام الصمت.