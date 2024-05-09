قصور الثقافة تحتفل بعيد القيامة المجيد على مسرح السامر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية عيد القيامة المجيد مساء أمس الأربعاء في مسرح السامر بالعجوزة.

وأقيم الاحتفال برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وشهد الحفل حضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية.

وجَّه عمرو البسيوني التهنئة للشعب المصري والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ناقلاً تهنئة من د. نيفين الكيلاني وأعرب عن سعادته بإقامة هذا الحفل الفني، في إطار حرص الهيئة على مشاركة أبناء الوطن في الاحتفال بجميع المناسبات، مؤكداً وحدة وقوة النسيج الوطني ومتمنياً دوام التوفيق للوطن وأبنائه.

واستهل الفنان تامر عبد المنعم كلمته بتقديم التهنئة للشعب المصري والحضور، قائلاً: "نحن الوطن ونحن المصريون أبناء مصر التاريخ"، وأكد أن بلادنا العظيمة صاحبة التاريخ المجيد استوعبت الجميع، وصدرت فكرها للإنسانية ونفتخر بها.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فني لفرقة كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، وتغنت الفرقة بعدد من الأغاني القبطية والترانيم الكنسية، منها: "بارك بلادي، المسيح جالنا برسالة عن المحبة، خليها على سيدك، بكره يحلها الحلال، أصلي له، يا كل الصفوف، شدة وهتزول، اوعى تخاف من الليل وظلامه، وبفرض إنها أيام صعبة". ويشار إلى أن الفرقة أنشئت عام 1999، وشاركت في عدد من الاحتفالات بمختلف المحافظات، كما أصدرت 6 ألبومات غنائية تضمنت مجموعة من الترانيم الكنسية.

نُفِّذت الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وكان تصميم الديكور من تنفيذ محمد هاشم، وتصميم إضاءة الفنان عز حلمي.