متحف مخصص للنساء فقط يتحول إلى مرحاض لـ «إبعاد الرجال»

تناضل فنانة في أستراليا من أجل الإبقاء على معرضها للسيدات فقط، وذلك بعد أن قررت محكمة السماح للرجال بزيارة المعرض، دَفعاً للتمييز بسبب الجنس.

وطعنت الفنانة كيرشا كيتشيل في قرار المحكمة من أجل إلغاء الحكم، قائلة إنه ينظر "بعين شديدة الضيق لما تعرّضت له النساء من تمييز اجتماعي على مرّ التاريخ وحتى الآن"، ومشيرة إلى أن المعرض الفني للسيدات يمكن أن يساعد في تحقيق قدر من المساواة.

وكانت المحكمة أصدرت قرارها في أبريل، بناء على دعوى تمييز على أساس الجنس تقدّم بها رجل يقيم في ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية ويُدعى جيسون لاو، وذلك بعد أن مُنع من دخول المعرض المقام في متحف تسمانيا الشهير للفنون في أستراليا.