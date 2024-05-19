الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا بعد حادث طائرة الرئيس

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن الحكومة عقدت اجتماعًا اليوم الأحد، تضمن عرض آخر التقارير حول حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، مساء الأحد، أن بعض أعضاء الحكومة توجهوا إلى تبريز، لمتابعة آخر المستجدات بالنسبة للحادث.

وأشار إلى أن «المعاون التنفيذي لرئيس البلاد اتجه مع فريقه إلى تبريز؛ لمتابعة البحث عن المروحية الرئاسية».

وأفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء اليوم الأحد، بإرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.