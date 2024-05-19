التلفزيون الإيراني يبث صلوات من أجل سلامة الرئيس الإيراني

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بث التليفزيون الإيراني الرسمي، مساء اليوم الأحد، صلوات من أجل سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تعرضت مروحية لحادث في محيط قرية «أوزي» الواقعة في غابات ارسباران.

The video shows pilgrims of Imam Reza (PBUH) Holy Shrine praying for the health of President @Raisi_com and his companions. pic.twitter.com/6cniYZhx4n — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

وأفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء اليوم الأحد، بإرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.