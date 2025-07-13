- يشارك مئات الفلسطينيين بتشييعهما في مسقط رأسهما ببلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله

شارك مئات الفلسطينيين، الأحد، بتشييع جثماني فلسطينيين استشهدا جراء رصاص واعتداء مستوطنين إسرائيليين شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الشابان محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً)، وسيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاما)، الجمعة، برصاص واعتداء مستوطنين بالضرب، وهما من بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، في بلدة سنجل شمال المدينة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ويحمل سيف مصلط الجنسية الأمريكية بحسب مصادر محلية.

ورفع المشيعون في مسقط رأسهما ببلدة المزرعة الشرقية، علم فلسطين، ورددوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية وجرائم المستوطنين.

وألقت عائلتا الشلبي ومصلط، نظرة الوداع عليهما، قبل مواراتهما الثرى في مقبرة البلدة.

وقال عبد الجليل حجاز عم الشاب سيف مصلط، لوكالة الأناضول، إنه يعمل مع والده في الولايات المتحدة، ببيع المثلجات، وعاد إلى بلدته المزرعة الشرقية في عيد الأضحى الماضي، وتزامن ذلك مع إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية في المنطقة.

وتابع: "خرج سيف مع بقية أبناء البلدة للدفاع عن أرض لهم وردع المستوطنين، الذين اعتدوا عليه بالضرب المبرح ما أدى لاستشهاده".

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداء بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تسببت في استشهاد 6 فلسطينيين.

وبالتوازي مع الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.