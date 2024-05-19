الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة قد تمتد لأكثر من 10 أيام

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي بدأت يوم الخميس الماضي، مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، بأن الموجة قد تمتد لأكثر من 10 أيام، وتصل إلى 15 يومًا.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين الساعة 11 ظهرًا و5 مساء، محذرة من أن البلاد تسجل أعلى درجات حرارة خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية، وكتل أخرى قادمة من الصحراء الغربية، قائلة إن العظمى على الأقصر وأسوان سجلت 45 درجة.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة تسجل غدًا الاثنين 41 درجة، ومن المتوقع أن تتراوح ما بين 37 إلى 38، اعتبارًا من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

وتوقعت أن تشهد محافظات القاهرة وشمال الصعيد فرص أتربة غدًا الاثنين، مؤكدة أنها خفيفة ولن تصل إلى حد العواصف الترابية.