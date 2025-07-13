رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تخطت 9 ملايين دولار

كشف نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي، أن مجلس إدارته تسلم المهمة في ظل معاناة النادي من ديون كبيرة وصلت لأكثر من 9 ملايين دولار، مشددًا على أن النادي نجح في تجنب العديد من العقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات تليفزيونية: «الأمر لا يتعلق بنتائج الفريق فقط، لكن هناك عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي كان يجب التصدي لها تجنباً لهبوط الفريق لدرجات أدنى، وهي كارثة أبعدها المجلس الحالي بسداد جزء كبير من قيمة الغرامات».

وأضاف: «الإسماعيلي واجه كمًا كبيرًا من الديون والغرامات، والمجلس الحالي حافظ على بقاء الفريق بالدوري بسداد 75% من قيمة الغرامات الدولية».

وأوضح: «هناك استئنافًا قدمه النادي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد العقوبة التأديبية من الفيفا لرفع إيقاف القيد».

وتابع: «في حال قبول الاستئناف سيتم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين تم ترشيحهم من جانب المدير الفني الجزائري ميلود حمدي سبق أن دربهم في أندية سابقة بجانب لاعبين آخرين سيوافق عليهم.. وفي حال عدم التوفيق في رفع القيد سيتم تأجيل الصفقات إلى شهر يناير المقبل».

وكشف: «المجلس استجاب لدعوات سحب الثقة، حيث تمت الدعوة لاجتماع العمومية يوم 12 أغسطسالمقبل لحسم الأمر... أصحاب دعوات سحب الثقة من المجلس لا يملكون حلولاً مستقبلية، والنادي سيعاني فراغًا إداريًا كبيرًا في هذه الحالة، وكان يجب ألا يرحل يحيى الكومي عن رئاسة الإسماعيلي حتى يدفع الأموال التي ورط النادي بها».

وأتم: «كان لا بد أن نبيع لاعبين مثل عمر الساعي، ولم نحصل على عروض من أي شركات للاستثمار.. وتسلمنا النادي مديون بأكثر من 9 ملايين دولار».