الاتحاد الأوروبي: تمديد تعليق الرسوم الجمركية المضادة تجاه الولايات المتحدة حتى أغسطس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها للتوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة ثلاثين في المئة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وقالت فون دير لايين: «الولايات المتحدة وجهت الينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس»، علما أن مهلة تعليق هذه التدابير كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وفق وكالة فرانس برس.

وتابعت: «الاتحاد الأوروبي لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس».

ومن شأن هذا القرار الذي اتخذته فون دير لايين أن يعطي أملا بعدم القضاء على التقدم الذي أحرز حتى الآن في المفاوضات بين بروكسل وواشنطن.

وكانت بروكسل تستعد لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة حوالى 21 مليار يورو ردا على الرسوم التي فرضها ترامب على واردات المعادن في وقت سابق من هذا العام.

لكنّها أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترامب.

وقالت فون دير لايين: "نحن مستعدون للرد بإجراءات مضادة. لقد أعددنا أنفسنا لذلك، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل لمناقشة رد الكتلة على الإجراء الأخير الذي اتخذه ترامب، والأهم مدى قوة الموقف الذي سيتم اتباعه مع واشنطن.