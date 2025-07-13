نجم الهلال السعودي السابق ينجو من حريق في منزله

نجا علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب عُمان سابقًا من حريق اندلع في منزله أثناء نومه.

وظهر علي الحبسي في فيديو نشره الحساب الرسمي لهيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ليكشف تفاصيل ما جرى، وسط إشادة من المؤسسة بتعامله مع الموقف.

وقال علي الحبسي في الفيديو المنتشر: «استيقظت على صوت انفجار داخل المنزل، وعندما فتحت باب الغرفة، فوجئت بالدخان والنيران قد غطت المكان بالكامل.. وتوجهت مباشرة إلى أقرب غرفة كان فيها الدخان أقل، لكن المخرج الوحيد كان يمرّ من خلال الصالة التي اشتعلت بها النيران، وبمجرد خروجي من البيت، سارعت بالاتصال بالدفاع المدني».

وأشاد الحارس السابق للهلال السعودي بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني واحترافيتهم في التعامل مع الموقف، مؤكدًا أنه يتحدث من منطلق خبرة، باعتباره كان سابقًا رجل إطفاء.