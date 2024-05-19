القبض على لص مزق جسد موظف خلال سرقة هاتفه المحمول بحلوان



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على لص لقيامه بتمزيق جسد موظف بسلاح أبيض أثناء سرقة هاتفه بالإكراه بمدينة حلوان، بعد استدراجه عبر متجر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين قيام المجني عليه بعرض هاتفه للبيع بسبب مروره بأزمة مالية؛ فقام المتهم بمقابلته بزعم شراء الموبايل، إلا إنه قام بسرقته بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

البداية عندما وردت إشارة من مستشفي حلوان العام، لضباط قسم شرطة حلوان، مفادها، استقبال المواطن أحمد عبد الله، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة في البطن وقطع في عدة شرايين حيوية بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بعرض هاتفه المحمول للبيع علي الفيسبوك، إثر مروره بضائقة مالية، تواصل معه شخص لشراء الموبايل.

وعقب ذلك حضر الشخص الراغب في الشراء مستقلا سيارة، بالقرب من منزل المجني عليه، وصعد معه بالسيارة ليقوم بفحص الهاتف قبل شرائه، ولكنه فوجىء به يقوم بإشهار سلاح أبيض ويخبره بترك الهاتف والنزول من السيارة وعندما قاومه قام المتهم بتمزيق جسده والقائه من السيارة والفرار، والاستيلاء علي هاتفه.

وأمكن القبض على المتهم وتبين أنه يدعي عمرو.إ، عاطل ومقيم بمنطقة المطرية، وعُثر على الهاتف المسروق بحوزته؛ تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.