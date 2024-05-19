تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك ونهضة بركان التي ستقام مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي

الهجوم: أحمد سيد زيزو – إبراهيما نداي – سيف الدين الجزيري

فيما يمثل فريق نهضة بركان كل من:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.