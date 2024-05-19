ضبط عنصر إجرامى بأسيوط حاول غسل 47 مليون جنيه حصيلة اتجار بالأسلحة النارية

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر إجرامى بأسيوط حاول غسل 47 مليون جنيه حصيلة إتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وذكرت الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة اضلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.