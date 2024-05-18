 الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد: العظمى المحسوسة تتجاوز 40 درجة - بوابة الشروق
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الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد: العظمى المحسوسة تتجاوز 40 درجة

هديل هلال
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 11:08 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 11:08 م

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تتأثر بموجة شديدة الحرارة، مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن «متوسط العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة، بينما تتجاوز المحسوسة 40 درجة»، منوهة أن «العظمى بمحافظات الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 44».

ونوهت أن البلاد تسجل أعلى درجة حرارة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء واقٍ للرأس، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمها المياه.

وأفادت بأن الموجة شديدة الحرارة طويلة ومستمرة حتى الجمعة، ناصحة المواطنين بعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون فضفاضة، ومتابعة النشرات الجوية بصورة دورية.

 

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