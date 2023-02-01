عادل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رقم شريف إكرامي حارس مرمى الأحمر السابق وبيراميدز الحالي في المشاركات بكأس العالم للأندية.

حيث يظهر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مع الأحمر في المباراة الرابعة له في المونديال، حيث يدافع عن عرين فريقه في مباراته الأولى في النسخة الحالية أمام اوكلاند سيتي النوزيلندي.

سبق لشريف إكرامي الدفاع عن شباك الأهلي في ٤ مباريات في كأس العالم للأندية واستقبلت شباكه 9 أهداف، بينما استقبلت شباك محمد الشناوي هدفين في 3 مباريات.

وتخطى محمد الشناوي الثنائي عصام الحضري وعلي لطفي ولكل منهما 3 مباريات في المونديال العالمي.