قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن 14 مصابًا من ضحايا حادث غرق الحفار البحري بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس غادروا المستشفى بعد تحسن حالاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هناك ثماني حالات لا تزال في المستشفى، بينها خمس حالات في العناية المركزة، وجميعها مصابة بإسفكسيا الغرق.

وأشار إلى أنه من خلال الحديث مع الضحايا، فقد أكدوا أنهم لم يعوا طبيعة ما حدث ولا كيفية وقوع الحادث، حيث بدأت المياه تدخل للحفار وانقلب سريعًا وفي غضون دقائق.

ووجه الشكر لعناصر البحرية الذين بذلوا جهودًا كبيرة وسريعة في عملية البحث والإنقاذ، موضحًا أنه لا يزال البحث جارٍ من ثلاثة مفقودين.

ونوه بأن مدخل خليج السويس منطقة واسعة، معبرًا عن أمله في العثور سريعًا على المفقودين.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

وبحسب الوزارة، فإنه فور تلقي البلاغ، توجهت 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جواً، و18 مصاباً آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.