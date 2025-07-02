إسرائيل تتحدث عن مؤشرات إيجابية لصفقة بشأن غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، وجود ما سماها "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا في مدينة تالين عاصمة إستونيا، وفق موقع "والا" الإخباري العبري.

وادعى ساعر بالقول: "نحن جادّون في نيتنا التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة".

ومرارا أعلنت حركة "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة.

وبخصوص إمكانية التوصل إلى صفقة أضاف ساعر: "هناك مؤشرات إيجابية معينة (لم يحددها)، وهدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة الأناضول.

والأربعاء، أعلنت "حماس"، في بيان، أنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.

جاء ذلك غداة إعلان هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن مصدرين دبلوماسيين لم تسمهما، إن قطر قدمت لإسرائيل مقترحا جديدا لتبادل الأسرى يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

الهيئة نقلت أيضا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن "هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات منها شروط إنهاء الحرب، ومدى انسحاب الجيش من غزة".

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، معربا عن أمله في أن توافق عليها "حماس".