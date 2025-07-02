الأمم المتحدة: تعليق إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية مثير للقلق

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عبرت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات للصحفيين، إن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة يثير القلق بالتأكيد، وفق وكالة فرانس برس.

وصرح دوجاريك: «لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وعلّقت إيران رسميًا، الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية لإيران، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو الماضي، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الاجرائية لذلك.

وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.



