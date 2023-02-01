تتوقع أوكرانيا زيادة هجوم من روسيا خلال الأشهر المقبلة، بعدما دعم الكرملين اليوم الأربعاء، منح مكافآت للأفراد الذين يصيبون أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويدرس أعضاء التحالف العسكري الغربي تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن أوليسكي دانيلوف، أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قوله إنه يتوقع مشاركة نصف قوات قوامها 320 ألف جندي، حشدتها روسيا أواخر العام الماضي، في الهجوم الجديد.

وأضاف دانيلوف: "أدرك أن المعارك الرئيسية لم تأت بعد وستحدث خلال العام الجاري، في غضون شهرين إلى ثلاثة، ستحدد هذه شهور (نتيجة) الحرب".

وتابع: "تستعد روسيا لأقوى هجوم، إنها تجمع كل شيء تستطيعه وتجري التدريبات".

وأوضح: "الدول التي تدعمنا في الحرب بدأت تقديم المساعدة القصوى".

وفي إطار متصل، زار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس القوات المسلحة في أوجستدورف بولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد اليوم الأربعاء، لمعرفة المزيد عن دبابة القتال الرئيسية ليوبارد 2، التي ترسل الحكومة الألمانية 14 دبابة منها إلى أوكرانيا، وتعارض ألمانيا حاليا إرسال طائرات حربية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن مدريد تريد تزويد أوكرانيا بأربع إلى ست دبابات ليوبارد.