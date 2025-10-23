شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي طفرة كبيرة حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024.

تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وسجلت أعلى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث بلغت 31.9 مليار دولار، ثم انخفضت في عام 2022/2023 لتصل لـ 22.1 مليار دولار، متأثرة بتفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا ، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.