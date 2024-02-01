قالت مصادر مطلعة إن قادة كبارا من الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" اجتمعوا 3 مرات في يناير بالبحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين منذ تسعة أشهر.

وقالت أربعة مصادر بينهم اثنان حضرا المحادثات، "على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر ومن الإمارات اجتماعات المنامة".



وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة والسعودية أيضا حضرتا المحادثات غير المعلنة التي جاءت بعد محاولات متكررة من جانب القوتين ومن دول شرق إفريقيا للتوسط في وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب دون تحقيق تقدم يذكر.

وفي المقابل، أفادت مصادر بأن الجيش السوداني مثله اللواء شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة، فيما مثل قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال أحد المشاركين إن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه.

وصرح المصدر بأنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعا للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي.

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ورفض ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والإمارات التعليق، فيما ذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "مستعدة للشراكة مع الأطراف الإقليمية صاحبة النفوذ على المتحاربين"، لكنه رفض التعليق على المفاوضات.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019، قبل مشاركتهما في انقلاب بعد ذلك بعامين.

ودمر الصراع أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.