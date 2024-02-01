رئيس جامعة دمياط يجتمع بالفريق المشارك في ملف اليونسكو للمدن الإبداعية

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، بفريق العمل المعني بتجهيز ملف التقديم على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وأوضح بيان أصدره الدكتور حمدان ربيع، اليوم الأربعاء، أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية أحد أهم الكيانات الدولية التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة، وحددت للمدن الإبداعية سبع فئات لاعتبار المدينة كمدينة إبداعية، وتشمل تلك الفئات «الحرف اليدوية، الفن الشعبي، التصميم، السينما فن الطهي، الأدب، الفنون الإعلامية، والموسيقى».

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جارٍ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة دمياط لتوثيق الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية، والعمل على تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد وتجهيز الملف الخاص بالتقديم على الشبكة لحين فتح باب المشاركة للعام الحالي، حيث تتميز المحافظة بالعديد من الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية، وانطلاقا من دور الجامعة كمنارة استرشادية لخدمة المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على الترويج السياحي، والتعريف بمحافظة دمياط على المستوى العالمي، وتعزيزا لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن من بين أهدافها السبعة عشر هدفا محددا وهو «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».