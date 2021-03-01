مؤتمر أممى يعتزم الدعوة إلى تمويل عملية إنقاذ المتضررين من حرب اليمن

تعتزم الأمم المتحدة توجيه نداء خلال اجتماع دولى للمانحين، يوم الاثنين، من أجل تمويل عملية إنقاذ ملايين الأشخاص في اليمن من الجوع.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن هناك حاجة إلى مبلغ 85ر3 مليار دولار هذا العام لمساعدة الدولة التى مزقتها الحرب.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قبل مؤتمر التعهدات عبر الإنترنت إن الدول تبرعت العام الماضي بـ9ر1مليار دولار فقط للمتضررين من الصراع في اليمن، أي ما يزيد قليلاً عن نصف التمويل المطلوب.

ومن بين 29 مليون شخص في هذه الدولة الفقيرة، يحتاج 24 مليونًا إلى مساعدات إنسانية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويعاني 3ر2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في اليمن، ويواجه ما يقرب من 400000 طفل دون سن الخامسة الموت ما لم يتلقوا مساعدات غذائية عاجلة.

وتعيش اليمن في حرب أهلية منذ عام 2015.