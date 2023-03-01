فنلندا تبدأ بناء سياج على حدودها مع روسيا

قررت فنلندا بناء السياج بسبب ارتفاع أعداد الروس الذين يسعون للهروب من التجنيد الإجباري للقتال في أوكرانيا، واختراق الحدود ودخول الأراضي الفنلندية.

وليست فنلندا حتى الآن عضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن الدولة الاسكندنافية اقتربت من الانضمام إلى الحلف يوم الثلاثاء، حين بدأ برلمانها مناقشة مشروع قانون لتسريع محاولة الانضمام. ومن المتوقع التصويت على المشروع يوم الأربعاء.

بدأ العمل في السياج عند معبر إيماترا الحدودي بإزالة الغابات يوم الثلاثاء، بينما من المقرر أن يبدأ بناء الطرق وتركيب السياج في مارس.

كما سيتم تثبيت كاميرات الرؤية الليلية وكشافات ومكبرات الصوت في أقسام معينة من السياج.

وقال حرس الحدود الفنلندي إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجريبي بطول ثلاثة كيلومترات في إيماترا بحلول نهاية يونيو.

وأقرت فنلندا تعديلات جديدة على قانون حرس الحدود في يوليو للسماح ببناء أسوار أقوى. وتهدف الأسوار الخشبية الحالية أساسا إلى منع الماشية من عبور الحدود.

ومنذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، سعت فنلندا إلى تعزيز حدودها الشرقية. وفي سبتمبر، بدأت أعداد كبيرة من المواطنين الروس بالفرار إلى فنلندا بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وبعد الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي، أعلنت كل من فنلندا والسويد عن رغبتيهما في الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن، بعد أن ظلتا محايدتين لسنوات.

لكن فنلندا واجهت عقبات دبلوماسية في الانضمام أقل من السويد، لذلك فإن هلسنكي تريد المضي قدما في خططها حتى قبل الانتخابات العامة الفنلندية في أبريل.