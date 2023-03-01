تنفيذ 222 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال الفترة من يناير حتى 20 فبراير بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 222 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال الفترة من يناير حتى 20 فبراير الماضي.

ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة؛ لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين، ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 20 فبراير 2023، 13 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 209 قرارات.

وأوضح الشريف، أنه حي المنتزة أول يعتبر أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 20 فبراير 2023، 66 قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التي نفذها خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 59 قرار إزالة، ثم حي العامرية ثان والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 34 قرار إزالة، ثم حي العجمي، حيث بلغ عدد قرارات الإزالة به 27 قرار إزالة، وتبعه حي غرب 11 قرار إزالة.