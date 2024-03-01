نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد نشوب حريق في مبنى في لندن

تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى، بعد نشوب حريق في منزل، في حي "ساوث كينزنجتون" بغرب لندن.



وتم استدعاء خدمات الطوارئ، بعد بلاغات عن نشوب حريق، في مبنى مكون من خمسة طوابق، عند بوابة الامبراطور، بعد منتصف ليلة الجمعة (0000 بتوقيت جرينتش) بفترة قصيرة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم.



وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن إن 11 شخصا، تلقوا العلاج في مكان الحادث، قبل نقلهم إلى "مستشفيات لندن ومراكز الصدمات الشديدة".



وذكر جهاز الإطفاء في لندن أن 15 سيارة إسعاف وحوالي 100 رجل إطفاء حضروا إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النار في نصف الطابق الأرضي للمبنى.



وغادر حوالي 15 شخصا المبنى، قبل وصول رجال الإطفاء.



وذكر جهاز الإطفاء إنه تم إنقاذ شخصين من شقة بالطابق الثاني، وتم إنقاذ شخص واحد في الطابق الأول واثنين آخرين، من شقة، في الطابق الرابع.



ولم يعرف سبب الحريق بعد.