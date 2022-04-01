♦«تجديد الفكر والخطاب الدينى»

رجائى عطية

دار الشروق

2018

بعلم ورؤية واقتدار، يعالج المُفكر الكبير الأستاذ رجائى عطية قضية التجديد فى الفكر والخطاب الدينى، مُقدمًا بيانًا لمفهوم التجديد وإطاره وفروعه، وما يستلزمه التصدى لهذه الرسالة الهامة، من إلمام عريض باللغة وبعلم أصول الفقه ووسائل استنباط الأحكام من أدلّتها، ليتلاقى مع حقيقة أن الإسلام بنية حيّة تكفل التجديد وتتنادى به، مُنبهًا إلى أن الغاية هى التجديد وليس التبديل أو التشويه، ليعطف على مكانة المرأة فى الإسلام، مُبينًا ما انطوى عليه من تكريم للمرأة، ثم ليُنبه إلى أن القرآن كرّم الرسلَ والأنبياء كافة.

♦«نقطة النور»

بهاء طاهر

دار الشروق

2009

«رفع سالم إلى جده عينين ملهوفتين فقال الجد بلهجة قاطعة: لا أحد يفسر حلمك غيرك يا سالم أنا أعرف الآن أن الأفضل ألا أنطق بما لا أعلم لكنى أعرف أيضا أنك تستحق النور الذى رأيته فى حلمك، المهم يا سالم ألا تخطئ النور عندما يجىء.

لا أفهم يا جدى ربما نفهم معا يا ولدى، ربما لا يكون الوقت قد فات، اليوم أنا أيضا أريد أن أفهم».

بين «سالم» و«لبنى» والجد الباشكاتب يبحث بهاء طاهر بلغته الشفافة وحكيه الانسيابى الجذاب عن «نقطة النور» التى تصدرها دار الشروق ضمن الأعمال الكاملة للكاتب.

♦«رائحة البحر»

ريم بسيونى

دار البستانى للنشر والتوزيع

2021

طوال خمس سنوات لم يتشاجر معها يومًا. ولكن.. عندما نام ليلته.. واستيقظ فى منتصف الليل وأغمض عينيه والأسى يملأ قلبه كانت تعرف. كانت تعرف جيدًا أن زوجها يتوق لأخرى.. يحب أخرى.. وكانت تدعو الله فى صمت.. تطلب الكثير. غدًا تود أن تستيقظ لتجد زوجها قد نسى جيهان وأيضًا وقع فى حبها.

♦«نسيت كلمة السر»

حسن كمال

دار الشروق 2021

رواية مستوحاة من قصة حقيقية، تقتحم عالمًا مجهولًا عن حياة اللاعبين والمدربين والاتحادات الرياضية، عن رحلة المعاناة والمرض، الفشل والنجاح، قصة الفرد والعائلة، الحب والكراهى، وكيف تفرض السياسة على اللاعبين مسارات متضاربة؟ فهل يستطيع عمر الخياط المقاومة والعودة للأضواء أم يستسلم للجلوس على كرسى متحرك؟ وكيف يمكن أن يخرج من بين لحظات الألم، حب للحياة؟