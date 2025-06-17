هاجم السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اتهمه ببدء الحرب بالهجوم على إيران، مشددًا على أن الولايات المتحدة يجب ألا تنجر إلى حرب أخرى غير مشروعة مع نتنياهو سواء عسكريًا أو ماليًا.



وقال ساندرز في منشور على حسابه بمنصة "إكس" : "لقد بدأ نتنياهو هذه الحرب بمهاجمة إيران. لقد اغتال علي شمخاني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، وتعمد تخريب المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران".



وأضاف ساندرز: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنجر إلى حرب أخرى غير مشروعة مع نتنياهو سواء عسكريًا أو ماليًا".



وصرح ساندرز، مرارا بأن الولايات المتحدة متواطئة في ما يحدث من تدمير وجرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.



وفي أبريل الماضي، أوضح ساندرز خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي حول الحرب على غزة أن الولايات المتحدة قدمت 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية لتل أبيب، وسلمت أكثر من 50 ألف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي استخدمتها لتدمير غزة، وقتل 50 ألف فلسطيني.