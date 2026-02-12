 مجلس النواب الأمريكي يصوت لإلغاء رسوم ترامب على كندا - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 4:18 ص القاهرة
مجلس النواب الأمريكي يصوت لإلغاء رسوم ترامب على كندا

د ب أ
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 2:49 ص | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 2:49 ص

صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في خطوة نادرة تعكس اعتراضا من الحزبين على أجندة البيت الأبيض.


