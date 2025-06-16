ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل بالميراس وبورتو

حافظ الفريق الأول بالنادي الأهلي على تصدره للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تعادل فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتعادل نادي بالميراس البرازيلي سلبيًا مع فريق بورتو البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الإثنين، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبتلك النتيجة، تتساوى جميع فرق المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، في عدد النقاط، حيث حصل كل فريق على نقطة واحدة من الجولة الأولى.

وتستعرض بوابة الشروق في السطور القادمة جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الجولة الأولى، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم:

المركز الأول.. الأهلي - عدد النقاط (1) - فارق الأهداف (0)

المركز الثاني.. بورتو البرتغالي - عدد النقاط (1) - فارق الأهداف (0)

المركز الثالث.. بالميراس البرازيلي - عدد النقاط (1) - فارق الأهداف (0)

المركز الرابع.. إنتر ميامي الأمريكي - عدد النقاط (1) - فارق الأهداف (0)