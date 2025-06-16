حماس تصدر بيانا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر

أصدرت حركة حماس بيانا مياء يوم الأحد، نفت من خلاله ما تم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، رئيس الوفد المفاوض، خليل الحية.



وقال الحركة في بيان مقتضب: "تنفي قناة "تبيّن" ما تناقلته بعض مجموعات السوشيال ميديا من إشاعات حول محاولة اغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية في العاصمة القطرية الدوحة".

ودعت في بيانها وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر هذه الأخبار وعدم الإنجرار وراء الإعلام العبري.



وفي وقت سابق، تداولت منصات عبرية خبرا زعم إحباط محاولة اغتيال القيادي البارز في حماس خليل الحية في قطر.



وفي 1 يونيو، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، والقيادي في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد.

وقال كاتس في بيان أصدره مكتبه إن الحداد في غزة وخليل الحية في الخارج من أبرز المستهدفين على قوائم الاغتيال، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

ويشغل الحية منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ أغسطس 2024، كما يشغل حاليا عضو المجلس القيادي للحركة ويقيم حاليا خارج الأراضي الفلسطينية.

أما الحداد فهو أحد كبار القادة في كتائب القسام ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة وعضو في المجلس العسكري المُصغّر.