أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن امتنانه الكبير برسائل الدعم التي تلقاها، بعد تعرضه للإصابة، موجهًا الشكر لمحمود الخطيب، رئيس الأحمر.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني ولكل كلمة طيبة قيلت ولكل دعوة صادقة، كما أشكر محمود الخطيب على دعمه الكبير".

وأضاف: "أشكر أيضًا مجلس الإدارة والجهاز الإداري والجهاز الفني والجهاز الطبي، وزملائي اللاعبين، الجميع كان بجانبي منذ أول لحظة وذلك شيء ليس بغريب على بيتي النادي الأهلي".

وتابع "أشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بي في المستشفى وإجراء العملية في وقت قياسي وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "تواجدكم بجانبي يهون عليّ وهو أكبر دافع لي أن أعود بسرعة وأقوى من الأول إن شاء الله، شكرا لكم من قلبي".

وتعرض إمام عاشور لإصابة عبارة عن كسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل النادي الأهلي سلبيًا مع إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح أمس الأحد، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.