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ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

مصطفى عطية
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 2:53 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 2:53 م

 

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 4 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج - بتضررهم من سيدة لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتم ضبط السيدة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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