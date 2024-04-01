ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس الماضي على خلفية الأداء القوي للرقائق، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الصادرة ارتفعت بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل إلى 5ر56 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وانخفضت الواردات بنسبة 3ر12% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2ر52 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 28ر4 مليارات دولار.

وبحسب القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 7ر35% على أساس سنوي في مارس إلى 7ر11 مليار دولار، محققة نموا للشهر الخامس على التوالي. وكان هذا أعلى مبلغ منذ أن حققت 3ر12 مليار دولار في يونيو 2022.

كما قفزت صادرات منتجات العرض والكمبيوتر بنسبتي 2ر16% و 5ر24% على التوالي خلال هذه الفترة.

ومن بين المنتجات الرئيسية الأخرى التي حققت نموا في صادرتها الصحة الحيوية والمنتجات البترولية.

من ناحية أخرى، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5% بسبب انخفاض أيام العمل.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لرابع اقتصاد في آسيا، بنسبة 4ر0% خلال هذه الفترة. وارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة أيضا بنسبة 6ر11%، مرتفعة للشهر الثامن على التوالي.

وانتعشت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 13 شهرا من الانخفاض على أساس سنوي.