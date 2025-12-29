القاهرة الإخبارية: العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر

أفاد زياد قاسم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بأن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن القافلة 104 من سلسلة قوافل «زاد العزة».

وأضاف «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القافلة الحالية تضمنت أكثر من 200,000 سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من 680 طنًا من أجولة الطحين، وما يزيد عن 1,500 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب أكثر من 1,300 طن من المواد البترولية المتنوعة، إضافة إلى عدد كبير من مواد الإيواء الضرورية لسكان القطاع، الذين تضررت خيامهم بنسبة تجاوزت 90% بسبب المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أن بعض الشاحنات لا تزال في طريقها لتفريغ ما عليها من مساعدات، نتيجة العراقيل والتعنت الإسرائيلي أثناء عمليات التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تؤخر وصول المساعدات على الرغم من الدفع اليومي للقوافل من الأراضي المصرية.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 104، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وتضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 104، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر 207 آلاف سلة غذائية، ونحو 670 طن دقيق، وأكثر من 1,500 طن مستلزمات إغاثية، ونحو 90 طن مستلزمات عناية شخصية، ونحو 1300 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس القارس البرودة التي يشهدها القطاع، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: أكثر من 11,100 بطانية، نحو 30,300 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 7,280 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.