حماس والجهاد تدينان تصنيف ألمانيا جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية

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أدانت حركتا "حماس" والجهاد الإسلاميتان اليوم الجمعة، تصنيف ألمانيا جماعة حزب الله اللبنانية "منظمة إرهابية".

واعتبرت حماس في بيان للناطق باسمها حازم قاسم، أن القرار الألماني يمثل "انحيازا صارخا لرواية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس عدوانه وإرهابه المتواصل على الشعوب العربية".

ورأت الحركة أن "هذا التساوق مع رواية الاحتلال يشجعه على مواصلة عدوانه وتمرده على كل القرارات والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، والاحتلال وقيادته هم من يجب أن يصنفوا كإرهابيين".

من جهتها قالت حركة الجهاد إن القرار الألماني جاء "استجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية، ويمثل انحيازا للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار المنطقة".

ووصفت الجهاد حزب الله بأنه "أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية، وتصنيفه منظمة إرهابية موقف ترفضه الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم".