عباس يوجه بتقديم الدعم للعمال الفلسطينيين في ظل أزمة كورونا

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، تعليمات بتقديم الدعم للعمال الفلسطينيين في ظل أزمة مرض فيروس كورونا وبإتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفشيه.

وأشاد عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم، ب"صمود عمال فلسطين" في أزمة فيروس كورونا.

وذكر عباس أنه "وجه الجهات المسؤولة وذات العلاقة ببذل الجهود للوقوف إلى جانب العمال للتخفيف من معاناتهم وعدم تركهم وحدهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من حالة النهوض الفلسطينية".

وفي السياق هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان له "عمال فلسطين في يومهم وهم يواصلون التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وللتداعيات الكارثية لمرض كورونا".

بدورها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن هدف ضمان حقوق عمال فلسطين وصيانة كرامتهم هو بند أساسي في كفاح الحركة اليومي من أجل الحرية والاستقلال.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن أزمة مرض كورونا "كشفت مدى الحاجة إلى تأمين فرص عمل كريمة وعادلة وطنيا كي لا يضطر العمال للعمل في داخل إسرائيل وفي المستوطنات".

فيما حثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة على الوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية والإغاثية تجاه العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل "باعتبار فلسطين منطقة متضررة ومنكوبة"، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاملين في فلسطين يقدر بنحو مليون عامل منهم 133 ألف في إسرائيل والمستوطنات.