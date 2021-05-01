ضبط سائق تاكسي بحوزته هيروين ومخدر الشابو في سوهاج

أمر المستشار خالد عبدالفتاح، رئيس نيابة قسم ثانٍ سوهاج، حبس سائق تاكسي لإتجاره في المواد المُخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من اللواء عبد الحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، مفادها اتجار سائق تاكسي بمادتي الشابو والهيروين المُخدرتين، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المُخدرات بسوهاج، وأمكن ضبط “صلاح. ب. ا ” وشهرتة علاء البدري ٣٣ عامًا، سائق تاكسي ومقيم بالغياتية دائرة قسم أول سوهاج، وسبق اتهامه في قضية اتجار مخدرات وأخرى تعدي على موظف عام، وبحوزته ٢٥ تذكرة لمسحوق الهيروين المُخدر تزن ٧٥ جرام، و٥١ تذكرة لمادة الشابو المُخدر تزن ١٥٠ جرام، ومبلغ مالي قيمته ١٢٥ جنيهًا، وهاتف محمول شخصي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم ١٤٧٢ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثانٍ سوهاج، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم