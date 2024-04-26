الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لقرى وبلدات جنوب لبنان

جدد الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قصفه لجنوب لبنان، متسببا بدمار بالقرى والبلدات.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدتي كفر شوبا وشبعا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل السكنية، وإلحاق أضرار كبيرة بعدد آخر من دون وقوع إصابات، مضيفة أن غارات أخرى استهدفت بلدة كفر كلا ومرتفعات الجبور في قضاء جزين.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضا قذائف حارقة باتجاه أطراف وادي لحلح عند بلدة علما الشعب بهدف إشعال النيران فيها، بينما قصفت مدفعية الاحتلال "تلة الحمامص" وأطراف بلدات "الضهيرة" و"الجبين" و"يارين" وبلدة طير حرفا. وقبل ذلك، كان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق من اليوم، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ 203 أيام، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأجبر عائلات على النزوح.