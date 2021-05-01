بابا الفاتيكان يبدأ صلاة ماراثونية لمدة شهر أملا في إنهاء جائحة كورونا

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بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، شهرا من الصلاة من أجل إنهاء جائحة كورونا، اليوم السبت، في كنيسة صغيرة في كاتدرائية القديس بطرس.

وكان نحو 150 شخصا قد حضروا الصلاة.

وسيتكرر ماراثون الصلوات الآن في مختلف مواقع الزيارات المقدسة في جميع أنحاء العالم كل يوم في أيار/مايو.

وتجذب الأماكن المقدسة التي تم اختيارها للصلاة الزواربشكل روتيني، ويشمل ذلك مواقع في أيرلندا وفرنسا ونيجيريا، وستقود كل صلاة عائلة محلية باستخدام مسبحة باركها البابا.

وسيتم بث الصلوات كلها على الهواء مباشرة.

وستختتم الصلوات في 31 ايار/مايو عندما يؤدي البابا صلاة أخرى في حدائق الفاتيكان.