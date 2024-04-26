الوكالة اللبنانية: الجيش الإسرائيلي قصف عناصر دفاع مدني أثناء إخمادهم حريقا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الخميس، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت عناصر من فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل أثناء إطفاء حريق؛ لكنها قالت إنهم نجوا من القصف.

وذكرت الوكالة أن الحريق الذي كانت العناصر تعمل على إطفائه كان قد أشتعل نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية وضوئية. وقالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية "لترهيب عناصر الإطفاء".

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو استهدفت مبنى عسكريا تابعا لجماعة حزب الله في منطقة علما الشعب ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية وبنى تحتية تابعة للجماعة في منطقة كفر شوبا.

وذكر أدرعي عبر منصة (إكس) أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات أيضا "لإزالة التهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان"، مشيرا إلى رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة وأربع قذائف صاروخية أخرى باتجاه منطقة جبل الروس دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت ‌‌‏هجوما بطائرة مسيرة على مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية "وأصابت ‏هدفها... ردا على ‏استهداف القرى الجنوبية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بشمال إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، لكنه لم يذكر في بيانه أي تفاصيل أخرى.

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر فجر الخميس أنّ مقاتلاته قصفت ما وصفها بأنها بنية تحتية لحزب الله في منطقة مارون الراس جنوب لبنان، إضافة لنقطة مراقبة تابعة للحزب في منطقة مركبا.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.