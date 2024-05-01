تعرف على أحتفالات قصور الثقافة بعيد العمال في القاهرة والأقاليم

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تطلق هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا احتفالا بعيد العمال في مختلف المحافظات.

يستمر البرنامج على مدار شهر مايو الحالي، ويتضمن فعاليات وأنسطة متنوعة تلقي الضوء على دور العمال وجهودهم الكبيرة في التنمية الشاملة.

الليلة .. في مسرح 23 يوليو بالمحلة

تدشن الهيئة برنامجها باحتفالية فنية، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح

• 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.



تتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات والفعاليات الفنية، وتقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية العديد من الفقرات والرقصات الاستعراضية التي تعبر من خلالها عن الفلكلور التراثي لمدينة الإسكندرية، فيما يشهد الحفل عرضا لأوبريت غنائي واستعراضي بمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفرقتي أوبرا عربي للكبار والأطفال.

• قنا



ويشهد برنامج الهيئة عددا من اللقاءات التثقيفية بالمحافظات، حيث تعقد ندوة بمصنع سكر قوص بعنوان "دور العمال في الناتج القومي"، في السادسة مساء غد الخميس 2 مايو، يشارك بها الكاتب والباحث سليمان جادو، والشاعر أحمد محمد حسن.

• جنوب سيناء



وفي قصر ثقافة طور سيناء تقام ندوة في العاشرة صباح الأحد المقبل 5 مايو بعنوان "العمل سر التقدم والرقي" يشارك بها أحمد بدير عضو نادي الأدب المركزي ومدير عام التعليم النموذجي بالأزهر، وأبو السعود أبو الفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إضافة إلى عرض فني لفرقة قصر ثقافة طور سيناء التلقائية.

• الوادي الجديد



السادسة مساء الاثنين 6 مايو يقيم بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد، ندوة بمصنع الأرابيسك بعنوان "العمال دعامة الوطن وأساس الإنتاج"، يشارك بها أحمد زكي زوام مدير مدرسة الجديدة الثانوية، خضر يماني مدير معهد الجديدة الأزهري، ويقام عرض فني لفرقة موط التلقائية.

• أسوان



وتعقد بقصر ثقافة السباعية بأسوان في الخامسة مساء اليوم نفسه محاضرة بعنوان "العمال وعجلة التنمية" يشارك بها محمد عيسى مدير إدارة إدفو التعليمية، ويشهد القصر عرضا فنيا لفرقة السباعية للإنشاد الديني.

وينظم فرع ثقافة أسوان في العاشرة صباح يوم الأربعاء 8 مايو حلقة بحثية بقصر العقاد بعنوان "العمال وعجلة التنمية" تتضمن مناقشة أهداف التنمية الاقتصادية، مراحل ومجالات التنمية الاقتصادية، دور العمال في التنمية الاقتصادية، ويشارك بها د. أحمد العبيدي باحث في التاريخ، جمال حسين طايع الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خالد عوض بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خالد حسن مسؤول بإدارة الاعلام بمديرية التربية والتعليم.

• أسيوط



وفي اليوم نفسه تقيم مكتبة منفلوط بأسيوط، في السادسة مساء، احتفالية بمصنع بني قرة للزيوت والمنظفات تتضمن ندوة عن "عيد العمال"، يشارك بها المهندس أحمد الكومي، والروائي شعبان المنفلوطي، بالإضافة إلي عرض لفرقة القوصية للإنشاد الديني.

• المنوفية



وفي يوم الخميس 9 مايو يعقد بيت ثقافة قويسنا بالمنوفية لقاء في العاشرة صباحا بعنوان "السلامة والصحة المهنية" يشارك به الكاتب والروائي سالم محمود سالم، ومحاضرة بعنوان "جهود عمال مصر" يشارك بها الشاعر أحمد مرسال، ويقام عرض فني لفرقة الآلات الشعبية.

• السويس



وتعقد ببيت ثقافة فيصل بالسويس يوم الأحد 12 مايو في الخامسة مساء محاضرة بعنوان "العمال بناة الماضي والحاضر والمستقبل" يشارك فيها الباحث أنور فتح الباب، الكاتب قباري البدري، بجانب عرض لفرقة كورال قصر ثقافة السويس.

• القليوبية



ويقام بمصنع قها بالقليوبية يوم الاثنين 13 مايو في السادسة مساء محاضرة بعنوان "قيمة الوقت في حياة الفرد والمجتمع" يشارك بها المهندس حسن حلمي، يعقبها عرض فني.

• القاهرة



ويستقبل قصر ثقافة السلام في السادسة مساء الأربعاء 15 مايو محاضرة عن "عيد العمال" د. هدي الإنشاصي، أخصائي نفسي وخبير بوزارة التربية والتعليم، كما يقدم عرض لفرقة السلام للموسيقى العربية.

• الدقهلية



وفي محافظة الدقهلية يقيم بيت ثقافة علي مبارك لقاء في العاشرة صباح الأربعاء 22 مايو بعنوان "العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل ورفع مهارات العامل لزيادة الإنتاج" يشارك بها صبري مسعد، معلم خبير، بجانب أمسية شعرية بمشاركة الشعراء وليد أبو ضيف، جيهان النجار، جمعة عيد جمعة، كما يقدم عرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال.

• الإسكندرية



وفي اليوم نفسه يشهد اتحاد عمال مصر بسموحة بالإسكندرية في الحادية عشرة صباحا حوارا مفتوحا مع العمال، بجانب محاضرة بعنوان "السلامة المهنية" يشارك بها كل من الإعلامي إبراهيم عبد الله، فتحي عبد اللطيف رئيس نقابة العمال سابقا، محمد ماجد أخصائي السلامة والصحة المهنية، وتتضمن الفعاليات عرضا فنيا لفرقة نادي المواهب للفنون الشعبية.

• الشرقية



ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية في العاشرة صباح اليوم نفسه أيضا محاضرة بعنوان "دور العمال في نهضة مصر في الآونة الأخيرة" يشارك بها محمود محمد عبد الله كحيلة، كبير معلمين وباحث في الفلسفة والنقد، بجانب تقديم عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع الفروع والأقاليم الثقافية بالمحافظات.