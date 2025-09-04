مسابقة «بداية نجم» تعلن عن الفائزين في دورتها الأولى

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "بداية نجم" عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من المسابقة في دورتها الأولى حيث فاز الكاتب ضياء الدين أحمد بالمركز الأول عن روايته "عزبة النبي"، وفاز الكاتب محمد يسرى بالمركز الثاني عن روايته "شظايا"، وفازت الكاتبة إسراء جمال بالمركز الثالث عن روايتها هامش النور.

وجاء ذلك ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من المسابقة، والتي أقيمت أمس الأربعاء، وتكونت لجنة تحكيم المسابقة على مدار ثلاث حلقات من الكاتبة والروائية نورا ناجي، الكاتب والروائي أحمد المرسي، والكاتب والروائي محمد إسماعيل.

وستقوم دار كتوبيا للنشر والتوزيع بنشر العملين الحاصلين على المركز الأول والثاني، فيما ستتولى دار كتبنا للنشر والتوزيع نشر العمل الحاصل على المركز الثالث.

واستضافت الحلقات الكاتبة والروائية شيرين سامي، والكاتب والروائي الدكتور أسامة الشاذلي، والذي حل ضيفا على الحلقة الثالثة والأخيرة من المسابقة، وذلك بمبنى قنصلية بوسط البلد.

مسابقة "بداية نجم" هي مبادرة أدبية جديدة تمزج بين الإبداع والمنافسة، بهدف اكتشاف جيل جديد من المواهب في عالم الكتابة، وبالإضافة للجنة التحكيم، ويستطيع الجمهور التصويت للعمل الذي يفضله، وذلك إلكترونيا.

وجاءت المسابقة ثمرة تعاون جماعي بين كيانات ثقافية متنوعة، من بينها: كتوبيا، اقرألي، مكتبة تنمية، نبرة، CONSOLEYA، وكتبنا، حيث يعكس هذا التعاون توجها مشتركا نحو إعادة الاهتمام بالرواية، واكتشاف جيل جديد من الكتاب.