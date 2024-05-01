رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ بسبب الأوضاع الأمنية في بلاده

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ في خمس مقاطعات ساحلية، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وذكر بيان رئاسي اليوم، أن الإجراء الخاص بمقاطعات (إل أورو، وجواياس، ولوس ريوس، ومانابي، وسانتا إيلينا) سيستمر لمدة 60 يوما.

وأضاف البيان، أنه سيتم نشر قوات الشرطة والقوات المسلحة في تلك المناطق، بسبب "ضرورة تنفيذ عمليات قتالية تكتيكية ضد الجماعات المسلحة المنظمة".

وتلقي الحكومة الإكوادورية باللوم في أعمال العنف، بما في ذلك اقتحام محطة تلفزيون واحتجاز عدد كبير من حراس سجن كرهائن في شهر يناير الماضي على عصابات تهريب المخدرات.

ويمثل الإجراء إعلان الطوارئ الثاني لأسباب أمنية من قبل الرئيس نوبوا الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، على وعود بإصلاح الوضع الأمني المتدهور الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن العنف وجرائم أخرى.