قائد شرطة لوس أنجلوس: نيك راينر محتجز للاشتباه بقتله والديه

صرح قائد شرطة لوس أنجلوس بأن نيك نجل روب راينر محتجز للاشتباه في قتله والده المخرج وزوجته ميشيل.

وقال قائد الشرطة جيم ماكدونيل اليوم الاثنين، إن نيك راينر (32 عامًا)، "محتجز للاشتباه بإقدامه على القتل" بكفالة مقدارها 4 ملايين دولار فيما يتعلق بمقتل والديه.

وأوضح ماكدونيل أن قسم السطو والقتل في الإدارة يتولى التحقيق.

وقال ماكدونيل: "لقد عملوا طوال الليل على هذه القضية وتمكنوا من احتجاز نيك راينر، المشتبه به في هذه القضية." وتم احتجازه بكفالة قدرها 4 ملايين دولار.

ووصف ماكدونيل القتل بأنه "حادثة مأساوية للغاية".