قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر أعلنت «خطوطها الحمراء» بشأن التعامل مع الأزمة السودانية، مشيرا إلى تأكيدها أنه لا يمكن السماح بتجاوز هذه الخطوط أو التهاون بشأنها، كونها تمس الأمن القومي المصري المرتبط ارتباطا مباشرًا بأمن السودان.

وشدد خلال برنامج برنامج «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» مساء الخميس، أن «خطا أحمر، بالنسبة إلى مصر هو الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدراته ومقدرات شعبه».

وأضاف أن من بين هذه الخطوط الحمراء أيضًا، عدم انفصال أي جزء من أرض السودان، والرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها.

وأشار إلى تأكيد مصر لحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها لها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، الخميس، إن مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في (مدينة) الفاشر (غرب).

وأكدت أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي السوداني، ومن أهم هذه الخطوط الحمراء بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان، كما تجدد رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه.