الصومال يعلن مقتل 15 من عناصر الشباب واعتقال 8

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 15 من عناصر حركة "الشباب" المتمردة واعتقال 8 في محافظة جوبا الوسطى جنوبي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان الأحد، بمقتل 15 من عناصر حركة "الشباب" في عملية نفذتها الليلة الماضية قوات خاصة من الجيش بمدينة جيلب في جوبا الوسطى.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال 8 عناصر من الحركة.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة "الشباب"، التي تبنت هجمات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

وبموازاة حربه ضد الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، يكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية.