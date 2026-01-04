رئيس وزراء ماليزيا يعبر عن قلقه إزاء تطورات فنزويلا: الهجوم الأمريكي انتهاك للقانون الدولي

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إنه يتابع التطورات في فنزويلا بـ "قلق"، ووصف الهجوم الأمريكي بأنه "غير مألوف" من حيث "نطاقه وطبيعته".

وكتب في منشور على منصة "إكس" :"تشكل مثل هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتعد استخدامًا غير قانوني للقوة ضد دولة ذات سيادة".

وأضاف: "يجب الإفراج عن الرئيس مادورو وزوجته دون أي تأخير غير مبرر. وبغض النظر عن الأسباب، فإن الإطاحة القسرية برئيس حكومة قائم عبر تدخل خارجي تمثل سابقة خطيرة"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابع: "هذا الأمر يقوض الضوابط الأساسية على استخدام السلطة بين الدول ويضعف الإطار القانوني الذي يدعم النظام الدولي. ومن حق شعب فنزويلا تحديد مستقبله السياسي بنفسه".

واختتم قائلاً: "كما أظهرت التاريخ، فإن التغييرات المفاجئة في القيادة التي تتم بالقوة الخارجية ستجلب ضررًا أكبر من النفع، خصوصًا في بلد يعاني بالفعل من صعوبات اقتصادية طويلة الأمد وضغوط اجتماعية عميقة".