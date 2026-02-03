ويتكوف يصل إسرائيل لبحث ملفي إيران وغزة

- المبعوث الأمريكي سيلتقي مسئولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو



وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إلى إسرائيل، لبحث الملف النووي الإيراني، والتطورات في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن ويتكوف وصل إسرائيل، دون تحديد جدول الأعمال، لكنها أفادت الاثنين، بأنه سيبحث مع مسئولين إسرائيليين ملفي غزة والنووي الإيراني.

ومنتصف يناير المنصرم أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطاع غزة حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

وتشمل هذه المرحلة المكوّنة من 20 بندا بشأن غزة، إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار.

في السياق، سيلتقي ويتكوف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، وفق القناة.

وقبيل وصول ويتكوف، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش، محرضا على طهران: "لا جدوى من التفاوض مع الإيرانيين، وعلى ترامب التركيز على تغيير النظام، فالهجوم لمجرد الهجوم ليس هو الهدف".